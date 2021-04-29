Kuyumcu şüphelendi, sahte dolar çetesi çökertildi
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Kuyumcu şüphelendi, sahte dolar çetesi çökertildi

Kuyumcu şüphelendi, sahte dolar çetesi çökertildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde bir kuyumcuda sahte dolar bozdurmak isteyen Suriyeli 4 şahıstan 3'ü tutuklandı.

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde bir kuyumcuda sahte dolar bozdurmak isteyen Suriyeli 4 şahıstan 3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'ten Osmaniye'nin Bahçe ilçesine gelen Suriyeli şahıslar piyasaya sahte dolar sürmek istedi. Şahıslardan birisi kuyumcuya girerek bir miktar dolar bozdurmak istediğini söyledi. Şahsın elinden dolarları alan kuyumcu, paraları para sayma makinesinden geçirdi. Para sayma makinesinden geçmeyen dolarları tekrardan şahsa uzatan kuyumcu doların sahte olduğunu söyledi. Kuyumcudan çıkan şahsın davranışlarından şüphelenen kuyumcu durumu polise bildirdi. Olayın yaşandığı kuyumcuya gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gerekli çalışmaları yaptıktan sonra iş yerine ait güvenlik kameralarını inceledi. Ardından ilçenin ana arterlerinde bulunan MOBESE görüntülerini titizlikle inceleyen ekipler, şahısları ilçe merkezinde bir araç içerisinde kıskıvrak yakaladı. Üzerlerinden 50 ve 100'lük banknot şeklinde toplamda 17 bin 800 sahte dolar ile 20'lik banknot şeklinde sahte 260 TL ele geçirilen şahıslar olay yerinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan M.Ş, İ.Ş ve A.K. tutuklanırken M.N. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - OSMANİYE

Kuyumcu şüphelendi, sahte dolar çetesi çökertildi
Kuyumcu şüphelendi, sahte dolar çetesi çökertildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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