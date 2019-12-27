: Kuyumcu soygununun ardından yakalanan 4 zanlı adliyeye sevk edildi

27.12.2019 15:36 | Son Güncelleme: 27.12.2019 15:37

İzmir'in Buca ilçesinde kuyumcuyu soyup iki kişiyi silahla yaraladıktan sonra saklandıkları adreste yakalanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Gediz Mahallesi'ndeki kuyumcuyu ve yakınını yaraladıktan sonra kaçan ve polis ekiplerince yakalanan biri kadın 4 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

R.A, B.A. ve H.A. ile soygunun ardından aracı kullanan H.A, nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Akraba şüphelilerin ilk ifadelerinde ihtiyaçları olduğu için soygun yaptıklarını itiraf ettikleri belirtildi.

Öte yandan, aynı kuyumcu dükkanında temmuz ayında da soygun girişimi olduğu, olayda Ufuk Atçı'nın kardeşi İlhan Atçı'nın bıçakla yaralandığı öğrenildi.

Olay

Gediz Mahallesi'nde 24 Aralık'ta kuyumcu dükkanına gelen biri kadın maskeli 3 kişi, iş yeri sahibi Ufuk Atçı ile yakında iş yeri bulunan akrabası Filiz Taş'ı tabancayla yaraladıktan sonra altınları alıp kaçmıştı.

Polis ekiplerince yakalanan zanlıların ağaçlık alanda toprağa gömdükleri biri kurusıkı iki tabanca ile 34 altın bilezik bulunmuştu.

Kaynak: AA

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