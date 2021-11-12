Kuyumcu soygununda sahte altınları bile götürdü

OSMANGAZİ, BURSA (İHA) - Bursa'da bir kuyumcu dükkanına giren kapüşonlu yüzü maskeli silahlı soyguncu 100 bin liralık altın ziynet eşyasını çalıp kaçtı. Şüphelinin sergilemek için iş yerinde tutulan imitasyon ürünleri bile aldığı belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, olay sabah saat 10.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Demirtaş Barbaros Mahallesi 25'inci Cami Sokak'ta yaşandı.

Faruk K.(37) isimli kuyumcu sabah iş yerinin kepengini kaldırıp içeriye girdiği sırada arkasından gelen yüzü maskeli, kapüşonlu bir kişi belindeki silahı çıkarıp kendisini etkisiz hale getirdi. Silah zoru ile F.K'yı tezgahın bir köşesine iten soyguncu tezgahtaki altınları toplayıp yanında getirdiği spor çantaya doldurdu. İmitasyon ürünlerinde sergilendiği vitrinde ne kadar altın varsa toplayan silahlı soyguncu daha sonra koşarak iş yerinden uzaklaştı. Şüpheli, kaçarken çaldığı bileziklerin bir kısmını da yere düşürdü. Silahlı soyguncunun iş yerinden ayrıldığını anlayan F.K. telefonuna sarılıp polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, soyguncunun kaçış güzergahında çalışma başlattı. İş yerinde soyguncuya ait bir parmak izi aranırken şüpheli şahsın 150 gram gerçek altın 150 gramda imitasyon altın çaldığı belirlendi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA

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