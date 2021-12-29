Kuyumcu soygununda gözaltına alınan üç şüpheli serbest bırakıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kuyumcu soygununda gözaltına alınan üç şüpheli serbest bırakıldı

Kuyumcu soygununda gözaltına alınan üç şüpheli serbest bırakıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Didim ilçesinde bir kuyumcu dan 1 milyon TL'lik soygun gerçekleştirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan üç şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

DİDİM, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Didim ilçesinde bir kuyumcu dan 1 milyon TL'lik soygun gerçekleştirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan üç şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Altınkum Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir kuyumcu dükkanına 25 Aralık Cumartesi gecesi hırsızların hedefi olmuş, biri kadın toplam 3 şüpheli olay sonrası emniyetin çalışması sonucu yakalanmıştı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık tutuklama talebi isterken, şüpheliler mahkeme tarafından serbest bırakıldı. - AYDIN

Babasının kullandığı aracın kapısını açan 3 yaşındaki çocuk, arabanın altında kalarak feci şekilde can verdi

Babasının kullandığı aracın kapısını açan 3 yaşındaki çocuk, arabanın altında kalarak feci şekilde can verdi

 Son dakika haberleri: İhale çetesine operasyon: 17 gözaltı

Son dakika haberleri: İhale çetesine operasyon: 17 gözaltı

 Kripto cinneti! Üç çocuğunun gözü önünde karısını öldürdü, son kurşunu kendine sıktı

Kripto cinneti! Üç çocuğunun gözü önünde karısını öldürdü, son kurşunu kendine sıktı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title