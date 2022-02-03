Kuyumcu soygunu yalanıyla 3 dolandırıcılık şüphelisi yakalandı - Haberler
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Kuyumcu soygunu yalanıyla 3 dolandırıcılık şüphelisi yakalandı

AA, Yavuz Emrah Sever - Güncel
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Kuyumcu soygunu yalanıyla 3 dolandırıcılık şüphelisi yakalandı

Bilecik merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

BİLECİK (AA) - Bilecik merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Çukurören köyünde yaşayan Y.Ç. (62) adlı kadına telefonda kendisini "Komiser Alper" olarak tanıtan zanlı, "Bir kuyumcu soygunu oldu. Sizin evdeki altınları alarak parmak izlerini tespit edeceğiz." yalanını söyledi.

Y.Ç. bunun üzerine köye gelen 2 kişiye 35 cumhuriyet altını, 5 yarım altın ve 5 çeyrek altın ile 5 bin lira teslim etti. Daha sonra dolandırıldığını fark eden Y.Ç, jandarmaya ulaşıp şikayetçi oldu.

Olayı araştıran Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 4 şüpheliden M.K, A.Ş. ve A.O'yu Tekirdağ ve İstanbul'da operasyonla gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.O. tutuklandı. M.K. ve A.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hakkında arama kararı bulunan diğer şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel

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