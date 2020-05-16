Kuyumcu soygunu saniye saniye güvenlik kamerasında
Kuyumcu soygunu saniye saniye güvenlik kamerasındaİZMİR'in Konak ilçesinde kuyumcuya elinde tabanca ile gelen maskeli bir kişi, yaklaşık 300 gram altını alarak kaçtı.
16.05.2020 01:07 | Son Güncelleme: 16.05.2020 01:08
Kuyumcu soygunu saniye saniye güvenlik kamerasında
İZMİR'in Konak ilçesinde kuyumcuya elinde tabanca ile gelen maskeli bir kişi, yaklaşık 300 gram altını alarak kaçtı. Şüphelinin soygunu gerçekleştirdiği anlar iş yerinin güvenlek kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA