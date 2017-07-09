Kuyumcu Soygunu Girişimi Şüphelileri Adliyeye Sevk Edildi

Ataşehir'de, 3,5 ay önce yaşanan soygun girişimine karıştıkları iddiasıyla aranan ve Sancaktepe'de polisle girdikleri silahlı çatışmadan sonra yakalanan 5 şüphelinin ardından olayla ilgili 4 kişi daha gözaltına alındı.



İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından, kuyumcu soygunu girişimine karıştığı öne sürülen ve 3 Temmuz'da Sancaktepe'de, bir sigara satış aracını gasbetmek isterken silahlı çatışmanın ardından 4'ü yaralı yakalanan 5 şüphelinin işlemleri tamamlandı.



Olayda yaralanan şüpheliler S.P. (28), G.Ş. (37), O.Y. (35) ve M.A'nın (38) hastanedeki tedavisi sürerken, gözaltındaki A.S'nin (42) emniyetteki sorgusu tamamlandı.



Bu arada polis ekipleri, gasp olayına karıştığı iddia edilen E.K. (37), Ç.S. (36), Z.İ. (27) ve H.G'yi de (31) yakaladı.



Zanlıların, gasp, oto hırsızlığı, resmi belgede sahtecilik, 6136 sayılı kanuna muhalefet gibi 12 ayrı suçtan aramalarının bulunduğu öğrenildi. Şüphelilerle birlikte çalıntı kamyonet, 2 ruhsatsız tabanca, çok sayıda mermi ve gasp olayında kullanılan malzemeler ele geçirildi.



Emniyette işlemleri tamamlanan A.S, E.K, Ç.S, Z.İ. ve H.G. Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilirken, hastanede tedavileri süren 4 şüphelinin dosyasının ise ikmalen savcılığa gönderildiği bildirildi.



Olay



Ataşehir Yeni Çamlıca Mahallesi Dursunbey Sokağı'nda 18 Mart'ta meydana gelen soygun girişiminde, silahlı ve kar maskeli kişiler bir kuyumcu mağazasına girmiş, iş yeri sahibinin direnmesi üzerine şüphelilerin silahla ateş açması sonucu iş yeri sahibi ile yoldan geçen bir kişi yaralanmış, olayın meydana geldiği sokaktaki esnaf Adil Bozdemir ise kalp krizi geçirerek yaşamını yitirmişti.



Olaya karışanların yakalanması için çalışmasını sürdüren polis ekipleri, şüphelilerin içinde bulunduğu aracı 3 Temmuz'da Sancaktepe'de durdurmak istemiş, bir sigara satış aracını gasbetmek istedikleri tespit edilen 5 kişinin içinde bulunduğu araçtan polise ateş açılmış, çıkan çatışmada 4'ü yaralı olmak üzere 5 zanlı yakalanmıştı.