Kuyumcu ikinci kez sahte altın bozdurmaya gelen şüpheliyi kepengi kapatarak yakaladı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde sahte altın bozduran şüpheli, ikinci kez gittiği aynı kuyumcuda yakayı ele verdi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde sahte altın bozduran şüpheli, ikinci kez gittiği aynı kuyumcuda yakayı ele verdi.

Kuyumcular çarşısında bir sarrafa gelen 45 yaşındaki Abdullah A, altın zincir bozdurdu.

Satın aldığı altını kontrol eden kuyumcu N.İ.Ç, sahte olduğunu fark edince polisi aradı.

Olay yerine gelen Edremit Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çarşıda geniş güvenlik önlemi alarak araştırma başlattı.

Bu sırada şüpheli aynı kuyumcuya, tekrar gelerek başka bir sahte altın bozdurmaya çalıştı. Kuyumcu şüpheli kaçamasın diye iş yerinin kepengini kapattı.

Getirdiği sahte çeyrek altınla suçüstü yakalanan şüpheli A.A. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Firik