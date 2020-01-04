Kuyumcu hırsızı kamerada
Gaziantep'te bir kuyumcuya giren hırsızın altınları alıp kaçması güvenlik kamerasına yansıdı.
Gaziantep'te bir kuyumcuya giren hırsızın altınları alıp kaçması güvenlik kamerasına yansıdı.
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Kayaönü Mahallesi'nde bir kuyumcu dükkanına altın alma bahanesiyle giren hırsız, kuyumcunun altınları gösterdiği sırada altınları alıp kaçtı. O anlar kuyumcunun güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken Gaziantep Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği Ekipleri, hırsızı kısa sürede yakaladı. - GAZİANTEP