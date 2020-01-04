Kuyumcu hırsızı kamerada
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Kuyumcu hırsızı kamerada

Gaziantep'te bir kuyumcuya giren hırsızın altınları alıp kaçması güvenlik kamerasına yansıdı.

04.01.2020 10:40 | Son Güncelleme: 04.01.2020 10:45
Kuyumcu hırsızı kamerada

'te bir kuyumcuya giren hırsızın altınları alıp kaçması güvenlik kamerasına yansıdı.


Gaziantep'in ilçesi Kayaönü Mahallesi'nde bir kuyumcu dükkanına altın alma bahanesiyle giren hırsız, kuyumcunun altınları gösterdiği sırada altınları alıp kaçtı. O anlar kuyumcunun güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken Gaziantep Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği Ekipleri, hırsızı kısa sürede yakaladı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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