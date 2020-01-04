Kuyumcu hırsızı kamerada

04.01.2020 10:40 | Son Güncelleme: 04.01.2020 10:45

Gaziantep'te bir kuyumcuya giren hırsızın altınları alıp kaçması güvenlik kamerasına yansıdı.



Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Kayaönü Mahallesi'nde bir kuyumcu dükkanına altın alma bahanesiyle giren hırsız, kuyumcunun altınları gösterdiği sırada altınları alıp kaçtı. O anlar kuyumcunun güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken Gaziantep Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği Ekipleri, hırsızı kısa sürede yakaladı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA