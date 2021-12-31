Kuyumcu dükkanından bilezik çalan şüpheliyi peşine düşüp yakaladılar - Haberler
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Kuyumcu dükkanından bilezik çalan şüpheliyi peşine düşüp yakaladılar

Kuyumcu dükkanından bilezik çalan şüpheliyi peşine düşüp yakaladılar
Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Haberler | Güncel

ANTALYA'da, camını taşla kırdığı kuyumcu dükkanının vitrininden 3 altın bilezik çalıp, kaçmak isteyen Serdar T. (32), çevredekilerin peşine düşmesi sonucu yakalanıp, polise teslim edildi.

ANTALYA'da, camını taşla kırdığı kuyumcu dükkanının vitrininden 3 altın bilezik çalıp, kaçmak isteyen Serdar T. (32), çevredekilerin peşine düşmesi sonucu yakalanıp, polise teslim edildi.

Olay, öğle saatlerinde, Muratpaşa ilçesine bağlı Sinan Mahallesi'ndeki kuyumcu dükkanında meydana geldi. Attığı taşla kuyumcu dükkanının camını kıran Serdar T., vitrindeki altın bileziklerden 3'ünü çalıp, kaçtı. Şüphelinin peşine düşen çevredekiler, kısa sürede Serdar T.'yi yakalayıp, olay yerine çağrılan polise teslim etti. Polis, Serdar T.'nin üzerindeki bilezikleri kuyumcuya teslim etti. Serdar T., polis merkezine götürüldü.


Kuyumcu dükkanından bilezik çalan şüpheliyi peşine düşüp yakaladılar

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