Kuyumcu dükkanındaki gasp anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
Zanlının kuyumcudan altınları silah zoruyla alıp kaçması İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde dün meydana gelen, bir zanlının kuyumcu dükkanından altınları silah zoruyla alıp kaçması güvenlik kamerasına yansıdı.
İZMİR (AA) - Zanlının kuyumcudan altınları silah zoruyla alıp kaçması İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde dün meydana gelen, bir zanlının kuyumcu dükkanından altınları silah zoruyla alıp kaçması güvenlik kamerasına yansıdı.