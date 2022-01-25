Kuyumcu dükkanındaki gasp anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı - Haberler
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Kuyumcu dükkanındaki gasp anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

AA - Haberler | Güncel

Zanlının kuyumcudan altınları silah zoruyla alıp kaçması İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde dün meydana gelen, bir zanlının kuyumcu dükkanından altınları silah zoruyla alıp kaçması güvenlik kamerasına yansıdı.

İZMİR (AA) - Zanlının kuyumcudan altınları silah zoruyla alıp kaçması İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde dün meydana gelen, bir zanlının kuyumcu dükkanından altınları silah zoruyla alıp kaçması güvenlik kamerasına yansıdı.

Kuyumcu dükkanındaki gasp anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Kuyumcu dükkanındaki gasp anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Kuyumcu dükkanındaki gasp anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

AA - Son Dakika Haberleri

Kuyumcu, İzmir, Silah, Güncel, Haber

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