Kuyumcu dükkanında hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan iki zanlı tutuklandı
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Kuyumcu dükkanında hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan iki zanlı tutuklandı

11.01.2021 09:42 | Son Güncelleme: 11.01.2021 09:47

Zanlıların otomobille akaryakıt istasyonuna gelmesi Kar maskeli zanlıların araçtan inip uzaklaşması Zanlıların dönüp araçlarıyla uzaklaşması Zanlıların olayda kullandıkları oksijen kaynağı Yakalanan zanlıların görüntüsü ADANA - Adana'da kuyumcu dükkanında hırsızlık yapmaya çalışırken...

Zanlıların otomobille akaryakıt istasyonuna gelmesi

Kar maskeli zanlıların araçtan inip uzaklaşması

Zanlıların dönüp araçlarıyla uzaklaşması

Zanlıların olayda kullandıkları oksijen kaynağı

Yakalanan zanlıların görüntüsü ADANA - Adana'da kuyumcu dükkanında hırsızlık yapmaya çalışırken suçüstü yakalanan iki şüpheli tutuklandı.

Kuyumcu dükkanında hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan iki zanlı tutuklandı
Kuyumcu dükkanında hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan iki zanlı tutuklandı
Kuyumcu dükkanında hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan iki zanlı tutuklandı
Kuyumcu dükkanında hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan iki zanlı tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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