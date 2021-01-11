Kuyumcu dükkanında hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan iki zanlı tutuklandı
11.01.2021 09:42 | Son Güncelleme: 11.01.2021 09:47
Zanlıların otomobille akaryakıt istasyonuna gelmesi Kar maskeli zanlıların araçtan inip uzaklaşması Zanlıların dönüp araçlarıyla uzaklaşması Zanlıların olayda kullandıkları oksijen kaynağı Yakalanan zanlıların görüntüsü ADANA - Adana'da kuyumcu dükkanında hırsızlık yapmaya çalışırken...
Zanlıların otomobille akaryakıt istasyonuna gelmesi
Kar maskeli zanlıların araçtan inip uzaklaşması
Zanlıların dönüp araçlarıyla uzaklaşması
Zanlıların olayda kullandıkları oksijen kaynağı
Yakalanan zanlıların görüntüsü ADANA - Adana'da kuyumcu dükkanında hırsızlık yapmaya çalışırken suçüstü yakalanan iki şüpheli tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı