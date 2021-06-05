Kuyumcu'da biber gazlı gasp kamerada
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Kuyumcu'da biber gazlı gasp kamerada

Kuyumcu'da biber gazlı gasp kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'da bir şüpheli yüzüne biber gazı sıktığı kuyumcunun elindeki bileziği çalarak kaçtı.

İstanbul'da bir şüpheli yüzüne biber gazı sıktığı kuyumcunun elindeki bileziği çalarak kaçtı. Şüpheli gözaltına alınırken, o anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, olay, geçtiğimiz Pazartesi günü İstanbul'da Sultanbeyli'de meydana geldi. İddiaya göre, kuyumcuya giren kapüşonlu şüpheli, bir süre bileziklere baktı ardından işyeri sahibine biber gazı sıkarak elindeki bileziği aldı. Kuyumcu neye uğradığını şaşırırken, şüpheli dükkandan koşarak kaçtı. Kuyumcu durumu polis ekiplerine bildirdi. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri şüphelinin eşkalini belirledi. Şüpheli, olaydan iki gün sonra bir işyerinde yakalandı. Şüpheli E.Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin bir süre bileziklere baktığı, daha sonra işyeri sahibine biber gazı sıkarak bileziği aldıktan sonra koşarak uzaklaştığı görülüyor. - İSTANBUL

Kuyumcu'da biber gazlı gasp kamerada
Kuyumcu'da biber gazlı gasp kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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