Kuyumcu cinayeti sanıklarının 13'er yıl cezaları müebbete çevrildi

ANTALYA'da kuyumcu Vedat Şenay'ın (54) öldürülmesi olayıyla ilgili görülen davada 13'er yıl hapis cezasına çarptırılan, Yargıtay'ın kararı bozmasının ardından yeniden yargılanan 2 İranlı, ömür boyu hapse çarptırıldı. Daha önce görülen davada sanıkların suç ortağı 1 İranlı da ömür boyu hapis cezası almıştı.

Antalya'da, 2017 yılı Nisan ayında kaybolduktan bir hafta sonra Korkuteli'de ormanlık alanda cesedi bulunan kuyumcu Vedat Şenay'ın öldürülmesiyle ilgili üç İranlının yargılandığı dava, 2019 yılının Şubat ayında karara bağlandı. Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan karar duruşmasında, Mohammad Falahzadeh 'kasten insan öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası aldı. Hamed Norouzhia ve Peyman Boveırımonji ise 'kasten insan öldürmeye yardım' suçundan 13'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 13'er yıl hapis alan sanıkların da diğer sanık Mohammad Falahzadeh ile fikir ve irade birliği içerisinde hareket ederek eylem üzerinde ortak hakimiyet kurmaları nedeniyle 'kasten öldürme' suçundan yargılanmaları gerektiğini belirterek, dosyayı geri gönderdi.

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yapılan yargılama sonunda, Hamed Norouzhia ve Peyman Boveırımonji de 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası aldı. Sanıklara ayrıca kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 3'er yıl hapis cezası verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Süleyman EKİN