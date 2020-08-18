Kuyumcu çantasıyla yürüyen kadın kapkaça uğradı
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Kuyumcu çantasıyla yürüyen kadın kapkaça uğradı

Bursa'da sokakta yürüyen bir kadının, içinde para ve kredi kartları bulunan çantası kapkaç yöntemiyle çalındı.

18.08.2020 14:10 | Son Güncelleme: 18.08.2020 14:42

Bursa'da sokakta yürüyen bir kadının, içinde para ve kredi kartları bulunan çantası kapkaç yöntemiyle çalındı.

Yıldırım ilçesi Emirsultan Mahallesi'nde alışveriş dönüşü evine doğru yürüyen Ferişte Özkesen (52), kapkaça uğradı.

Üzerinde bir kuyumcunun reklamı bulunan çantayı çalan ve kimlikleri henüz belirlenemeyen 17-18 yaşlarındaki iki kişi, olay yerinden kaçtı.

Bir süre zanlıların peşinden koşan Özkesen, şüphelilerin izini kaybedince durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Çantada, 600 lira ve kredi kartlarının bulunduğu öğrenildi.

Kuyumcu çantasıyla yürüyen kadın kapkaça uğradı

Kaynak: AA

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