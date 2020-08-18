Kuyumcu çantasıyla yürürken kapkaca uğradı
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Kuyumcu çantasıyla yürürken kapkaca uğradı

Bursa'da, üzerinde kuyumcu reklamı bulunan çantayla sokakta yürüyen yaşlı kadın kapkaççıların hışmına uğradı.

Kuyumcu çantasıyla yürürken kapkaca uğradı
18.08.2020 13:06 | Son Güncelleme: 18.08.2020 13:15

Bursa'da, üzerinde kuyumcu reklamı bulunan çantayla sokakta yürüyen yaşlı kadın kapkaççıların hışmına uğradı. "Kimliğini bari verin" diye seslenen yaşlı kadını dinlemeyen kapkaççılar, arkalarına bile bakmadan kaçtı.

Olay Emirsultan Mahallesinde meyana geldi. Mezarlıktan aşağı doğru yürüyen Ferişte Özkesen, üstünde kuyumcu reklamı olan ve içinde altın yerine 600 lira parası olan çantasını iki kapkaççı alarak kaçtı. Kapkaççılara kimliğini bari verin diye seslenen yaşlı kadını dinlemeyen kapkaççılar çantayı alarak kayıplara karıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisler kaçan kapkaççıları yakalamak için çalışma başlattı.

Annesine giderken kapkaca uğrayan Ferişte Özkesen, "Sokakta yürürken iki genç çantamı alarak kaçtı. Kapkaççılar 18-19 yaşlarındaydı. Kimliğimi bari verin dedim. Arkalarına bile bakmadan kaçtılar. Çantanın içinde 600 lira para, kimliğim ve otobüs kartım vardı. Anneme götürmek için 3 tane bisküvi almıştım, onları da çaldılar" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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