KUYUMCU ÇALIŞANI 10 KİLO ZİYNET EŞYASIYLA KAYIPLARA KARIŞTI
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KUYUMCU ÇALIŞANI 10 KİLO ZİYNET EŞYASIYLA KAYIPLARA KARIŞTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

FATİH'te toptan altın atışı yapan bir firmanın Ege Bölgesi satış sorumlusu yaklaşık 10 kilo ziynet altınını alarak kayıplara karıştı.

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FATİH'te toptan altın atışı yapan bir firmanın Ege Bölgesi satış sorumlusu yaklaşık 10 kilo ziynet altınını alarak kayıplara karıştı. 3 milyon 300 bin lira değerindeki altınla ortadan kaybolan çalışan polis ekiplerince aranıyor.

31 Mart'ta meydana gelen olay iddiaya göre şöyle gelişti. Merkezi İstanbul Fatih'te olan ve toptan altın satışı yapan bir firmanın Ege Bölgesi satış sorumlusu Erman C. her ay düzenli olarak İstanbul'a gelerek altın alıyordu. Aldığı altın ziynet eşyalarını Ege Bölgesi'nde satışını yapan kuyumcu çalışanının 1 Nisan günü İstanbul'a gelmesi bekleniyordu. Firma yetkilileri İzmir'de bulunan Erman C.'nin İstanbul'a gelmemesi üzerine telefonla kendisini aradı ancak ulaşamadı. Diğer çalışanı arayan firma yetkilileri Erman C.'nin evini, ailesinin evini ve firmaya ait büroyu kontrol ettirdi ancak Erman C.'yi ve altınları bulamadı.

GPS'İ SÖKMÜŞ

Gün boyu çalışanından haber alamayan firma yetkilileri Erman C.'nin kullandığı şirket aracında da altınları bulamayınca durumu polise haber verdi. Yapılan incelemede şirket aracının GPS'inin söküldüğü yaklaşık 2 saat sonra tekrar takıldığı ortaya çıktı.

3 MİLYON 300 BİN LİRA DEĞERİNDE

Yaşanan olayı anlatan ve Erman C.'nin 2 senedir kendileriyle birlikte çalıştığını söyleyen firmanın muhasebe müdürü Eray Akbulut, Ayda bir İstanbul'a geliyordu. 1 Nisan sabahı gelmeyince biz de meraklandık. Diğer arkadaşı da evinin önüne gitti. Şirket arabası da evin önünde fakat kendisi ortalıkta yok. Ürünleri de bulamadı. Bütün emareler çalışanımızın ürünleri aldığı ve kaçtığı yönünde. O günden beri kayıp o günden beri ulaşamıyoruz. Yaklaşık 3 milyon 300 bin Türk Liralık bir kaybımız var. 10 kilo altın ediyor. Kendisi şirket aracını kullanıyordu araçta GPS vardı onu da ara ara söküyormuş arkadaş onda da 1.5 saatlik bir kayıp var. Sökmüş tekrar takmış diye konuştu.

Polis her yerde 10 kilo altınla ortadan kaybolan çalışanı ararken, Erman C.'nin 31 Mart'ta İzmir'de bir kuyumcudan tahsilat yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

KUYUMCU ÇALIŞANI 10 KİLO ZİYNET EŞYASIYLA KAYIPLARA KARIŞTI
KUYUMCU ÇALIŞANI 10 KİLO ZİYNET EŞYASIYLA KAYIPLARA KARIŞTI
KUYUMCU ÇALIŞANI 10 KİLO ZİYNET EŞYASIYLA KAYIPLARA KARIŞTI
KUYUMCU ÇALIŞANI 10 KİLO ZİYNET EŞYASIYLA KAYIPLARA KARIŞTI
KUYUMCU ÇALIŞANI 10 KİLO ZİYNET EŞYASIYLA KAYIPLARA KARIŞTI
KUYUMCU ÇALIŞANI 10 KİLO ZİYNET EŞYASIYLA KAYIPLARA KARIŞTI
KUYUMCU ÇALIŞANI 10 KİLO ZİYNET EŞYASIYLA KAYIPLARA KARIŞTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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