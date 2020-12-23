Kuyumcu anne kız, soygun girişimini böyle önledi
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Kuyumcu anne kız, soygun girişimini böyle önledi

23.12.2020 11:18 | Son Güncelleme: 23.12.2020 11:50

Esenyurt'ta yüzleri kar maskeli iki şüpheli, kuyumcu anne, kızın dükkanlarını açtığı sırada içeri girmeye çalıştı.

Esenyurt'ta yüzleri kar maskeli iki şüpheli, kuyumcu anne, kızın dükkanlarını açtığı sırada içeri girmeye çalıştı. Şüphelilere karşı koyan anne ve kızın alarmı çalıştırması üzerine soyguncular kaçtı. Anne kızın şüphelileri kovaladığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay saat 09.00 sıralarında Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi 1987 Sokak'ta yaşandı. Bir sitenin otoparkındaki otomobilin arkasına saklanan yüzleri kar maskeli iki kişi, cadde üzerinde bulunan kuyumcuyu soyma girişiminde bulundu. Kuyumcu anne, kızın dükkanlarını açtığı sırada harekete geçen zanlılar, kar maskelerini taktı. Kuyumcuya yaklaşan zanlılar, kapıda dükkanı açmaya çalışan Anne Yıldız Çakıl Zenbil'e içeri girmesini söyledi. Bu sırada Yıldız Zenbil'in üniversite öğrencisi kızı Deniz, şüphelilere karşı çıkarak eliyle itip bağırmaya başladı. Anne Zenbil, ise kapıyı kapatarak alarmı çalıştırdı. Alarm sesiyle panikleyen şüpheliler olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Dükkanlarının önünde donakalan anne ve kızı şoku atlattıktan sonra şüphelilerin peşlerinden koştu ancak yakalayamadı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Amirliği ekipleri iki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

ANNE KIZ ŞÜPHELİLERİ KOVALADILAR Yaşananları anlatan üniversite öğrencisi Deniz, "Annemle sabah dükkanı açmaya geldik. Annem eğilip kapıyı açarken ben de etrafa bakıyordum. İki kar maskeli kişinin, bize doğru yürüdüğünü gördüm. Anneme "dur açma" dedim annem de 'tiplere bak' dedi. Bana gir içeri dediler, ben de ittim, o sırada alarm çalmaya başlayınca kaçtılar. Biz şoku atlatınca arkalarında 300 metre kovaladık. Çok korktuk gerçekten çığlık çığlığa koştuk. Şok olduk reflekslerimizle hareket ettik" ifadelerini kullandı.

(Erdal Can İçelli/İHA)

Kuyumcu anne kız, soygun girişimini böyle önledi
Kuyumcu anne kız, soygun girişimini böyle önledi
Kuyumcu anne kız, soygun girişimini böyle önledi
Kuyumcu anne kız, soygun girişimini böyle önledi
Kuyumcu anne kız, soygun girişimini böyle önledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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