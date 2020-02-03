Kuyumcu alarma bastı, polis şüpheliyi gözaltına aldı
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Kuyumcu alarma bastı, polis şüpheliyi gözaltına aldı

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, kuyumcuya girip tek taş alacağını söyleyen E.Ş.'nin hareketlerinden şüphelenen iş yeri sahibi, dükkanındaki alarma bastı.

03.02.2020 23:13 | Son Güncelleme: 03.02.2020 23:13
Kuyumcu alarma bastı, polis şüpheliyi gözaltına aldı

DÜZCE'nin ilçesinde, kuyumcuya girip tek taş alacağını söyleyen E.Ş.'nin hareketlerinden şüphelenen iş yeri sahibi, dükkanındaki alarma bastı. Gelen polisin yakaladığı E.Ş. üzerindeki kurusıkı tabancayla gözaltına alındı.

?Olay, öğlenden sonra Akçakoca Yalı Caddesi'ndeki kuyumcuda meydana geldi. Kuyumcuya gelen E.Ş. tek taş yüzüklere bakıp, bir tanesini satın almak istedi. E.Ş. yüzüğün bir kağıda sarılmasını isteyerek, parasını bankadan para çekerek ödeyeceğini söyledi. Kuyumcu, E.Ş.'nin hareketlerinden şüphelendi ve dükkanındaki alarma bastı. Bu sırada durumu anlayıp, kaçmaya çalışan E.Ş., kuyumcu ve çevredeki esnaf tarafından yakalandı.Olay yerine gelen polis, E.Ş.'nin üzerinde arama yaptı. Üzerinde kurusıkı tabanca ele geçirilen şüpheli, gözaltına alındı.


Kaynak: DHA
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