Kuyulu köyündeki kan bağışına yoğun ilgi
16.10.2020 14:42 | Son Güncelleme: 16.10.2020 14:47
Adıyaman'ın Kuyulu köyünde düzenlenen kan bağış kampanyasına köylüler yoğun ilgi gösterdi.
Adıyaman'ın Kuyulu köyünde düzenlenen kan bağış kampanyasına köylüler yoğun ilgi gösterdi.
Merkeze bağlı Kuyulu Köyü Aile Sağlığı Merkezinde görevli Dr. Mesut Kocadayı tarafından kan bağış kampanyası düzenlendi. Köy camisinde İl Müftüsü Mehmet Taşçı'nın kıldırdığı Cuma namazı sonrası köylüler sağlık merkezi bahçesinde bulunan Adıyaman Kızılay Kan Merkezi görevlilerine kan verdi.
Köylülerin yoğun ilgi gösterdiği kan bağışında köylüler, etkinliği düzenleyen Dr. Messut Kocadayı'ya teşekkür etti. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı