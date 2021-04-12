Kuyudan kurtarılan tilki doğal yaşam alanına bırakıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kuyudan kurtarılan tilki doğal yaşam alanına bırakıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kuyudan kurtarılan tilki doğal yaşam alanına bırakıldı

Alanya'da atıl vaziyetteki su kuyusuna düşen tilki kurtarılarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

Alanya'da atıl vaziyetteki su kuyusuna düşen tilki kurtarılarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

Alanya'da bir tilki atıl vaziyette bulunan su kuyusuna düştü. Su kuyusundaki tilkiyi fark eden bir vatandaş Alanya Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü'ne haber verdi. Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ve Alanya Doğa Koruma ve Milli Parklar şefliği personelleri, kuyuya düşen tilkiyi başarılı bir operasyonla kurtardı. Yapılan muayene ve kontroller sonucunda herhangi bir yaraya rastlanılmayan tilki, ekipler tarafından doğal yaşam alanına bırakıldı. - ANTALYA

Kuyudan kurtarılan tilki doğal yaşam alanına bırakıldı
Kuyudan kurtarılan tilki doğal yaşam alanına bırakıldı
Kuyudan kurtarılan tilki doğal yaşam alanına bırakıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Murat Kurum Vladimir Putin Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Burak Deniz Demet Özdemir Kaan Yıldırım Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Diego Muslera Arda Turan Ünal Karaman Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kuyudan kurtarılan tilki doğal yaşam alanına bırakıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 16:49:15. #1.14#
title