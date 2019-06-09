Kuyudan dana kurtarma operasyonu

MERSİN'in Gülnar ilçesinde su kuyusuna düşen dana, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.

Kayrak Mahallesi Kuzkuyu mevkiinde yaşayan Ahmet Sağ'a ait bir dana, su kuyusuna düştü. Kendi imkanları ile danasını çıkaramayan Sağ'ın haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Kuyuya giren görevliler, halat bağladıkları danayı kepçe yardımı ile kurtarıp sahibine teslim etti.



Kaynak: DHA

- Mersin