Kuyudan çıkan lezzet sebze ile buluştu: Büryan tava

02.11.2019 12:12

Siirt'te kuyu şeklindeki tandırlarda pişirilen tescilli büryan kebabının, taş fırında domates ve biberle buluşmasıyla hazırlanan "büryan tava" lezzetiyle ilgi çekiyor.

Sütten kesilmiş kuzu etinden hazırlanan ve gün ağarmadan servis edilmesinden dolayı "uykudan feragat ettiren lezzet" olarak adlandırılan büryan kebabı, yıllardır damaklara bıraktığı lezzetle anılıyor.

Siirt'te bir restoranda, Türk Patent ve Marka Kurumunca 16 yıl önce coğrafi işaretle tescillenen büryan kebabının müşterilere farklı bir lezzet olarak sunulması için büryan tava hazırlanıyor.

30 yıllık büryan ustası Murat Kayaalp, 3 metre derinliğinde ve 1 metre çapındaki kuyu tandırlara sarkıtarak tamamen buharla pişirdiği büryanı domates ve biber ile taş fırına sürüyor.

Büryan kebabı közlenen domates ve biberlerle "büryan tava"ya dönüşerek servis ediliyor.

Büryan tava farklı tatlar arayan müşterilerce tercih ediliyor.

"İlgi çeken bir lezzet oldu"

Kayaalp, AA muhabirine yaptığı açıklamada, büryanın her çeşit sunumuyla vazgeçilmez lezzetlerin başında geldiğini söyledi.

Büryanın kentin sınırlarını aştığını, yurt içinin yanı sıra yurt dışından da rağbet gördüğünü ifade eden Kayaalp, "Büryan her ne kadar 16 yıl önce tescillense de yaklaşık 450 yıldır bu bölgenin kültürü olarak varlığını koruyor." dedi.

Kayaalp, genellikle kahvaltıda tüketilen büryanın hazırlığına gece saat 02.00 sıralarında başladıklarını belirterek, etin kemikli olan kaburga ve omurga kısımlarını pişirilmek üzere bakır kazana koyduklarını, gövdedeki kemiksiz etleri de çengellere astıklarını aktardı.

Büryan için birinci kalite et kullandıklarını anlatan Kayaalp, "Yaylada otlayan 6-7 aylık, sütten kesilmiş kuzu eti kullanıyoruz. Büryanı özel olarak hazırladığımız 3 metre derinliğinde, önceden yaktığımız kuyu şeklindeki tandırda pişiriyoruz. Yaklaşık 2 saat köz ateşte kendi buharıyla piştikten sonra bu lezzet servise hazır hale geliyor." dedi.

Büryanı müşterilere farklı lezzetlerle sunmaya çalıştıklarını dile getiren Kayaalp, "Büryan lezzetini tavayla birleştirdik. Yeni ama ilgi çeken bir lezzet oldu. Servise hazır hale gelen büryan kebabını tezgahta kaburga, omurga ve göğüs kısmı olarak ayırdıktan sonra bakır tavalara bırakıyoruz. Tavaya domates ve biberleri de ekledikten sonra taş fırında pişiriyoruz. Domates ve biberler közleniyor. Bu şekilde büryan tavayı müşterilerimize sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

"Herkese tavsiye ederim"

Müşterilerden Mithat Ekin, ilk kez yediği büryan tavayı oldukça lezzetli bulduğunu söyledi.

Herkese bu lezzeti tatmalarını tavsiye eden Ekin, "Farklı bir lezzetle karşılaştık. Büryan kebabını tavada yedim. Tadı gerçekten çok lezzetli." dedi.

İzmit'te yaşayan Ahmet Yapıcı da uzun yıllar sonra büryan yemek için Siirt'e geldiğini belirtti.

Her yıl geldiği kentte ilk işinin büryan yemek olduğunu söyleyen Yapıcı, "Siirtliyim ama 10 yıldır İzmit'te ikamet ediyorum. Her sene iş nedeniyle Siirt'e geliyorum. İlk işim de buraya gelip büryan yemek oluyor. Herkese tavsiye ederim. Bu lezzetin İzmit'e de taşınmasını istiyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA