Kuyuda Mahsur Kalan Yaşlı Adamı İtfaiye Kurtardı

Kuyuda mahsur kalan yaşlı adamı itfaiye kurtardı



MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde düşürdüğü cep telefonunu almak için indiği kuyudan çıkamayan vatandaşı, itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgilere göre, 65 yaşındaki emekli öğretmen Mustafa Sabancı evinin yanında bulunan 20 metre derinliğindeki kuyunun çevresinde yürürken cep telefonunu kuyuya düşürdü. Sabancı, kuyunun içine sarkıttığı merdivenle inerek telefonu aldı. Telefonu aldıktan sonra kancalı merdivenin kuyu ağzındaki duvara tutunmadığını fark eden Sabancı, kuyudan çıkamadı. Kuyu dibinden çıkamayan Sabancı çevre sakinlerinin Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye İtfaiye, Ulusal Medikal Kurtarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kuyuda mahsur kalan Sabancı'ya ucuna emniyet kemeri bağlı ip sarkıttı. Kemeri beline bağlayan Sabancı, itfaiye ekipleri tarafından kuyudan dışarı çekildi. Kuyudan çıkarılan Sabancı sağlık kontrolünden geçirildi. Genel sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Kuyudan çıktıktan sonra yakınlarını arayarak yaşadıklarını anlatan Sabancı, itfaiyenin tedbir amaçlı çağrıldığını belirtti. Yaklaşık 30 dakika kuyuda kaldığını söyleyen Sabacı, "Yukarıdan sarkıtılan merdivenin yere değmedi. Bu yüzden duvarlara güvenip tırmanamadım. Kuyu tarımsal sulamada kullanılıyor" dedi.

Kuyuda gaz birikme ihtimalinin olmadığını aktaran Sabancı, kuyunun devamlı dolup boşaldığını söyledi. Olayı gören Mahalle sakinlerinden Mertcan Malgaz ise "Mustafa amca telefonunu almak için kuyuya indi. Ancak bir daha çıkamadı. Kuyunun kapakları itfaiye tarafından açıldı. Daha sonra halatla dışarı çekildi. Biz bu kuyuya yaklaşmamaya çalışıyoruz. Ancak kuyunun üzerinin kapatılmasını istiyoruz. Başkaları da düşebilir" diye konuştu.