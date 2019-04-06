Kuyuda Mahsur Kalan Köpek Yavrusu İtfaiye Kurtardı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde kuyuya düşerek mahsur kalan köpek yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde kuyuya düşerek mahsur kalan köpek yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Nusaybin ilçesine 30 kilometre uzaklıkta ve dağlık bölgede bulunan Açıkköy'de, yaklaşık 5 metre derinliğindeki kullanılmayan kuyuya köpek yavrusu düştü.
Köpeğin sesini duyan köylüler yardıma gitti. Kendi imkanlarıyla köpeği çıkaramayan köylüler, durumu Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Nusaybin İtfaiye ekiplerine bildirdi.
İtfaiye ekipleri, kuyuya inerek mahsur kalan köpek yavrusunu kurtardı.
Köy sakinleri, köpeği kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
Kaynak: AA