Kuyuda bulunan iki köpek AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kuyuda bulunan iki köpek AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı

Kuyuda bulunan iki köpek AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Diyarbakır'da, bahçenin su kuyusunda bulunan köpekler, AFAD ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

Diyarbakır'da, bahçenin su kuyusunda bulunan köpekler, AFAD ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

Hani ilçesi Anıl köyünde bir vatandaş köyden uzakta olan bahçesine giderken, su kuyusunda köpek sesi fark edince itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından AFAD'a bilgi verdi. AFAD ekipleri bölgeye gelerek köpekleri düştükleri kuyudan çıkarmak için çalışma başlattı. Diyarbakır AFAD müdürlüğü ekipleri tarafından 7 metrelik kuyuda kurtarma operasyonu başlatıldı. Su ve balçık içinden kurtarılan köpekler yıkanıp temizlendikten sonra doğaya sağlıklı bir şekilde bırakıldı. - DİYARBAKIR

Kuyuda bulunan iki köpek AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı
Kuyuda bulunan iki köpek AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı
Kuyuda bulunan iki köpek AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Faik Öztrak Hulusi Akar Yaşar Güler Ekrem İmamoğlu
Magazin Haluk Levent Aleyna Tilki Demet Akalın Derya Baykal
Spor Marcao Umut Meraş Şenol Güneş Samet Aybaba Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kuyuda bulunan iki köpek AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.9.2021 14:23:56. #1.15#

title