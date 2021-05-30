Kuyuda 3 gündür mahsur kalan yavru köpek kurtarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kuyuda 3 gündür mahsur kalan yavru köpek kurtarıldı

Kuyuda 3 gündür mahsur kalan yavru köpek kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde 3 günden beri kuyuda mahsur kalan yavru köpek AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde 3 günden beri kuyuda mahsur kalan yavru köpek AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Gerger ilçesine bağlı Kesertaş köyünde meydana geldi. İsmail Sevinç'e ait bahçede bulunan ve yaklaşık 20 metre derinliğindeki kuyudan köpek sesi geldiğini fark eden aile fertleri durumu AFAD ekiplerine bildirdi.

AFAD ekipleri ihbar üzerine olay yerine gitti. Üç günden beri susuz kuyuda mahsur kalan ve çıkartılamayan yavru köpeği çıkartmak için çalışma başlattı.

Uzun uğraşlar sonucu kuyudan çıkartılan yavru köpeğin aç susuz kalmasından dolayı bitkin düştüğünü gören ekipler, su ve süt içirdi. Kana kana su ve süt içen yavru köpek daha sonra bırakıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Antony Blinken Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Prens Harry Aslı Bekiroğlu Serenay Sarıkaya
Spor Gervinho Cristiano Fatih Terim Ahmet Nur Çebi Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kuyuda 3 gündür mahsur kalan yavru köpek kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.05.2021 01:35:52. #1.13#

title