KARS KUYUCUK KUŞ CENNETİ TEPELİ PELİKANLARI AĞIRLADI
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KARS KUYUCUK KUŞ CENNETİ TEPELİ PELİKANLARI AĞIRLADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TÜRKİYE'nin, Ramsar Sözleşmesi kapsamında koruma altına alınan 13'üncü alanı olan Kars'ın Arpaçay ilçesindeki Kuyucuk Kuş Cenneti, baharın gelişiyle birlikte kuşların akınına uğradı.

TÜRKİYE'nin, Ramsar Sözleşmesi kapsamında koruma altına alınan 13'üncü alanı olan Kars'ın Arpaçay ilçesindeki Kuyucuk Kuş Cenneti, baharın gelişiyle birlikte kuşların akınına uğradı. Farklı türlerden çok sayıda kuşun konakladığı kuş cennetinde tepeli pelikanlar, renkli görüntüler oluşturdu.

Yapay adaya sahip, Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ile ilk Avrupa Seçkin Turizm Cenneti olan Kuyucuk Kuş Cenneti her yıl ekim ayının sonu kasımın ilk haftası yaklaşık 40 bin göçmen kuşu ağırlıyordu. 1997 yılında 13 metre derinlikte olan göl, yanlış su kullanımı nedeniyle zaman zaman kuruma noktasına geliyor. Bu yıl göl, karların erimesiyle yeniden su tuttu. Yaklaşık 245 hektarlık göl ile 416 hektarlık alan, bölgeye göç eden kuşların da uğrak noktası oldu.

Deniz seviyesinden bin 627 metre yükseklikteki gölde, tepeli pelikanların yanı sıra angut, sakar meke, yeşilbaş ördek, kara boyunlu batağan, sığırcık ve ağaçkakanlarla birlikte 220 civarında farklı kuş türü konaklıyor.

Gölde kuşlar renkli görüntüler oluşturuyor. Sayıları 100'ü bulan tepeli pelikanların, toplu halde göl üzerinde bir süre dinlendikten sonra uçup görsel şölen sunması, dronla görüntülendi.

KARS KUYUCUK KUŞ CENNETİ TEPELİ PELİKANLARI AĞIRLADI
KARS KUYUCUK KUŞ CENNETİ TEPELİ PELİKANLARI AĞIRLADI
KARS KUYUCUK KUŞ CENNETİ TEPELİ PELİKANLARI AĞIRLADI
KARS KUYUCUK KUŞ CENNETİ TEPELİ PELİKANLARI AĞIRLADI
KARS KUYUCUK KUŞ CENNETİ TEPELİ PELİKANLARI AĞIRLADI
KARS KUYUCUK KUŞ CENNETİ TEPELİ PELİKANLARI AĞIRLADI
KARS KUYUCUK KUŞ CENNETİ TEPELİ PELİKANLARI AĞIRLADI
KARS KUYUCUK KUŞ CENNETİ TEPELİ PELİKANLARI AĞIRLADI
KARS KUYUCUK KUŞ CENNETİ TEPELİ PELİKANLARI AĞIRLADI
KARS KUYUCUK KUŞ CENNETİ TEPELİ PELİKANLARI AĞIRLADI
KARS KUYUCUK KUŞ CENNETİ TEPELİ PELİKANLARI AĞIRLADI
KARS KUYUCUK KUŞ CENNETİ TEPELİ PELİKANLARI AĞIRLADI
KARS KUYUCUK KUŞ CENNETİ TEPELİ PELİKANLARI AĞIRLADI
KARS KUYUCUK KUŞ CENNETİ TEPELİ PELİKANLARI AĞIRLADI
KARS KUYUCUK KUŞ CENNETİ TEPELİ PELİKANLARI AĞIRLADI
KARS KUYUCUK KUŞ CENNETİ TEPELİ PELİKANLARI AĞIRLADI
KARS KUYUCUK KUŞ CENNETİ TEPELİ PELİKANLARI AĞIRLADI
KARS KUYUCUK KUŞ CENNETİ TEPELİ PELİKANLARI AĞIRLADI
KARS KUYUCUK KUŞ CENNETİ TEPELİ PELİKANLARI AĞIRLADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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