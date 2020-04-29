Kuyucuk Kuş Cenneti'nde görsel şölen
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Kuyucuk Kuş Cenneti'nde görsel şölen

KARS'ta iklim değişikliği, küresel ısınma ve yanlış su kullanımıyla kuruduğu için kuşların konaklamadığı Arpaçay ilçesindeki Kuyucuk Gölü Kuş Cenneti, yıllar sonra yeniden göçmen kuşlara ev sahipliği yapıyor.

Kuyucuk Kuş Cenneti'nde görsel şölen
29.04.2020 09:26 | Son Güncelleme: 29.04.2020 09:26

KARS'ta iklim değişikliği, küresel ısınma ve yanlış su kullanımıyla kuruduğu için kuşların konaklamadığı Arpaçay ilçesindeki Kuyucuk Gölü Kuş Cenneti, yıllar sonra yeniden göçmen kuşlara ev sahipliği yapıyor. Kuşların gelişiyle de ortaya renkli görüntüler çıktı. Gruplar halinde uçan kuşlar, görsel bir şölen oluşturdu.

Yapay adaya sahip, Doğu Anadolu'nun ilk ramsar alanı, Yaban Hayatı Geliştirme Sahası, Doğu Anadolu'nun ilk Avrupa Seçkin Turizm Cenneti olan Kuyucuk Gölü Kuş Cenneti, yıllardır kuş seslerine hasret kaldı. 230'un üzerinde kuş türünün tespit edildiği gölde bu yıl, Vali Türker Öksüz'ün talimatıyla ve Sulak Alanları Komisyonu'nun çabalarıyla Kuyucuk köyünde vurulan sondajla göle su taşındı. Doğal kaynak su 6 kilometrelik borularla göle taşınınca suya hasret kalan kuşlar bir bir gelmeye başladı.

Bir yandan gölde dinlenen ve yavrulayan bir yandan suda yüzen kuşlar zaman zaman da gökyüzünde gruplar halinde görsel şölen oluşturuyor. Rüzgarlı havaya rağmen gönüllerince dans eden kuşlar Kuyucuk Kuş Gölü'nün geleceği için büyük bir umut oldu. Yüzlerce kuşun gökyüzünde aynı anda kanat çırpması izleyenlerin de dikkatini çekti. Farklı figürler oluşturarak zaman zaman ayrılıp tekrar birleşen kuşların göl üzerine giderek dans edercesine uçması vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.KUYUCUK KUŞ CENNETİTürkiye'nin, Ramsar Sözleşmesi kapsamında koruma altına alınan 13'üncü alanı olan Kuyucuk Gölü, Kars kent merkezinin yaklaşık 40 kilometre kuzeydoğusundaki Arpaçay sınırlarında yer alıyor. Yaklaşık 245 hektarlık göl ve 416 hektarlık ramsar alanına sahip kuş cenneti, deniz seviyesinden 1627 metre yükseklikte bulunuyor. Adını da bitişiğindeki köyden alan Kuyucuk Gölü, angut, sakarmeke, yeşilbaş ördek, kara boyunlu batağan, sığırcık ve boz kaz gibi 232 farklı kuş türü barındırıyor.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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