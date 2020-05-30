Kuyucuk Gölü'nün kuşlarla şenlenmesi yöre halkını sevindirdi Ramsar Sözleşmesi ile koruma altına alınan Kars'ın Arpaçay ilçesindeki Kuyucuk Gölü'nün yeniden eski günlerine dönmesi, yöre halkının ve doğaseverlerin yüzünü güldürdü.

Ramsar Sözleşmesi ile koruma altına alınan Kars'ın Arpaçay ilçesindeki Kuyucuk Gölü'nün yeniden eski günlerine dönmesi, yöre halkının ve doğaseverlerin yüzünü güldürdü.

Avrasya-Afrika göç yolu üzerinde birçok kuş türüne ev sahipliği yapan ancak 2 yıl önce tamamen kuruyan Kuyucuk Gölü, Kars Valiliğinin öncülüğünde yürütülen sondaj çalışmaları ile suya kavuşunca yeniden "kuş cenneti" oldu.

Uzunbacak, angıt, sakarmeke, kara boyunlu batağan, dikkuyruk, sığırcık, bozkaz başta olmak üzere göç eden birçok kuş türüne ev sahipliği yaparken, çevresel etkenler nedeniyle kuruyan Kuyucuk Gölü'nün eski günlerine dönmesi ve su seviyesinin yükselmesi vatandaşları sevindirdi.

Valilik öncülüğünde göle 800 metre uzaklıkta yapılan sondaj çalışmasıyla 140 metreden saniyede 27 litre akan su, göle "can suyu" oldu.

At arabasıyla göle gelerek kuşları izliyorlar

Yeniden bölgeye misafir olan kuşları görmek isteyen doğaseverler ile çevredeki köy halkı, göle at arabasıyla gelerek eşsiz manzaranın keyfini çıkarıyor.

Kuyucuk köyü sakinlerinden Damla Ayaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kuyucuk Gölü'nü yine böyle dolu ve canlı görmenin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Göle geri dönen kuşları görmek için geldiklerini ifade eden Ayaz, şöyle konuştu:

"Kuyucuk Gölü'nde su yoktu tamamen kurumuştu ama yeniden canlandı. Göl bölge için çok kıymetli çünkü birçok türde kuşun uğrak yeri. Biz de göle gelip elimize dürbünümüzü alarak gözlem kulesinden kuşları izliyoruz. Kuşların sesi, varlığı bizim için çok kıymetliydi. Kars Valiliğinin yardımı sayesinde gölümüze su geldi ve su seviyesi göründüğü gibi artmaya da devam etmekte. Su arttıkça da biz mutlu oluyoruz çünkü kuşlar geri gelmeye başladı. Bu bizim için çok mutluluk verici, çok sevindirici bir olay. Ben de bugün buraya kuşları gözlemlemeye geldim."

Kuşların yeniden gelmesi duygulandırdı

Yöre halkından Buket Ayaz da geri dönen kuşların kendilerini mutlu ettiğini anlattı.

Gölün yüzde 80'inin dolduğunu aktaran Ayaz, "Göl kuruduğu zamanlarda buraya gelip cıvıl cıvıl kuş seslerini duymak maalesef imkansızdı. Ama şimdi göl yine eski haline dönmeye başladı, kuşlar geri geldi. Bizler de yeniden göle gelerek burada kuş seslerini dinleyebiliyoruz, kuşları izleyebiliyoruz. Gölü tekrar böyle görmek bizi mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Gölde suyun olması ve kuşların yeniden gelmesinin kendilerini duygulandırdığını belirten Ayaz, "Köyde çıkarılan sondaj suyunun verilmesiyle göl baya dolmuş. Ben de arkadaşlarımla göle geldim. Gölün bu güzel halinin fotoğraflarını çekiyoruz, gözlem kulesine çıkıp yeniden gelen kuşları izliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA