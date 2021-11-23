- Kuyucuk Gölü'nde bin 200 kuş sayıldı

KARS - Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun 1'inci, Türkiye'nin ise 13'üncü Ramsar Alanı olarak koruma altına alınan Kuyucuk Gölü'nde12 türden bin 200 kuş sayımı yapıldı.

Yaklaşık 245 hektarlık göl ve 416 hektarlık Ramsar alanına sahip, deniz seviyesinden bin 627 metre yükseklikte bulunan Kuyucuk Gölü, Kasım ayında yağan yağmur ve bağlanan can suyu ile yeniden eski günlerine dönmeye başlarken, gölün su tutmasıyla birlikte kuşlarda Kuyucuk Gölü'ne gelmeye başladı.

Kuzey Doğa Derneği Bilim Koordinatöre Emrah Çoban, Kuyucuk Gölü'nde bin 200 kuş saydıklarını belirtti.

Çoban, "Kasım ayındaki yağmurlarla birlikte Kuyucuk Gölü'de yavaş yavaş su tutmaya başladı. Bunu fark eden kuşlarda göle gelmeye başladı. Bugün yaptığımız kuş gözleminde 12 türden bin 200 kuşun Kuyucuk'ta olduğunu tespit ettik" dedi.

Çoban, "Doğu Anadolu kuş rotası üzerinde Kuyucuk Gölü çon önemli bir nokta, özellikle şuanda Afrika'ya giden kuşlar dinlenmek ve beslenmek için Kuyucuk Gölü'ne uğruyorlar. Bugüne kadar can suyuyla verdiği su ve yağmurların etkisiyle göl bir miktar su suttu ve bu suyu da hemen kuşlar kullanmaya başladılar. Kuyucuk Gölü bu yıl inşallah kar yağışıyla beraber daha fazla suyu içerisinde barındıracak ve önümüzdeki sene daha yüksek seviyede su seviyesine ulaşacak" diye konuştu.

Afrika- Avrasya göç yolu üzerinde bulunması dolayısıyla birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Kuyucuk Gölü, bir miktar suya kavuştuktn sonra yeniden misafirlerini ağırlamaya başladı.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun 1'inci, Türkiye'nin ise 13'üncü Ramsar Alanı olup, Ramsar Sözleşmesi kapsamında koruma altına alınan Kuyucuk Gölü, Türkiye'de göç eden birçok kuş türüne ev sahipliği yapan göller arasında bulunuyor.