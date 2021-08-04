Kuyucak yangın! Kuyucak'ta yangın var mı? Kuyucak'ta yangın devam ediyor mu? Aydın Karacasu yangın son durum!
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Kuyucak yangın! Kuyucak'ta yangın var mı? Kuyucak'ta yangın devam ediyor mu? Aydın Karacasu yangın son durum!

Kuyucak yangın! Kuyucak'ta yangın var mı? Kuyucak'ta yangın devam ediyor mu? Aydın Karacasu yangın son durum!
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Ülkemizin farklı noktarlarında yangınlar çıkmaya devam ederken bazı bölgelerde yangınların son durumları da araştırılıyor. Bu kapsamda merak edilen yerlerden biri de Aydın Kuyucak oluyor. Kuyucak yangın! Kuyucak'ta yangın var mı? Kuyucak'ta yangın devam ediyor mu? başlıkları bu kapsamda en çok aratılan başlıklar oluyor. Aydın Karacasu yangın son durum!

Kuyucak'ta yangın var mı? Kuyucak'ta yangın devam ediyor mu? sorularının yanıtları merak edilen konular arasında. Kuyucak yangın! Aydın Karacasu yangın son durum!

AYDIN KUYUCAK YANGIN!

Aydın'da orman yangını Karacasu mevkiinde meydana geldi. Yangının şiddeti rüzgar ile birlikte büyüdü. Kuyucak'tan ise bir yangın bildirilmedi.

AYDIN KARACASU YANGIN SON DURUM

Edinilen bilgiye göre, Karacasu ilçesinin Alemler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan orman yangını rüzgarın şiddeti ile büyüdü. Kısa sürede etkisini arttıran yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Son günlerde yaşanan orman yangınları sebebiyle teyakkuzda olan ekipler ihbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaştı. Rüzgar ile birlikte büyümeye başlayan orman yangını ile ilgili söndürme çalışmalarına başlandı.

Aydın İlçeleri

  • Bozdoğan
  • Buharkent
  • Çine
  • Didim
  • Efeler
  • Germencik
  • İncirliova
  • Karacasu
  • Karpuzlu
  • Koçarlı
  • Köşk
  • Kuşadası
  • Kuyucak
  • Nazilli
  • Söke
  • Sultanhisar
  • Yenipazar
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Kuyucak yangın! Kuyucak'ta yangın var mı? Kuyucak'ta yangın devam ediyor mu? Aydın Karacasu yangın son durum! - Haberler
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