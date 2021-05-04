- Kuyucak'taki yangında bin tondan fazla saman zarar gördü
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- Kuyucak'taki yangında bin tondan fazla saman zarar gördü

İhlas Haber Ajansı / ALİ SOYDEMİR - Haberler | 3. Sayfa

- Kuyucak'taki yangında bin tondan fazla saman zarar gördü Aydın'ın Kuyucak ilçesindeki bir hayvan çiftliğinde meydana gelen yangında bin tondan fazla saman alev alırken, itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları da sona erdiği öğrenildi.

- Kuyucak'taki yangında bin tondan fazla saman zarar gördü

AYDIN - Aydın'ın Kuyucak ilçesindeki bir hayvan çiftliğinde meydana gelen yangında bin tondan fazla saman alev alırken, itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları da sona erdiği öğrenildi.

Yangın dün Kuyucak ilçesine bağlı Yamalak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Büyük Menderes Nehri kenarından çıktığı tahmin edilen yangın rüzgarın etkisiyle Ali Dönmez'e ait olan havyan çiftliğinin depo kısmındaki samanların bulunduğu alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Tonlarca saman alevlere yenik düşerken, 5 itfaiye arazözü, 1 orman bölge ekibi arazözü ve 5 iş makinesi yangını söndürmek için seferber oldu. Menderes Nehri kenarında başlayan yangın rüzgarın etkisiyle söndürme çalışmalarına engel olduğu yangında bir milyon 200 bin TL civarında maddi değeri olan bin tondan fazla saman zarar gördü. Yangının soğutma çalışmalarının tamamlandığı, tesisteki zararın boyutunun ise tespit edilmeye çalışıldığı öğrenildi.

3 gündür depoya ot balyalarını taşıdıklarını ifade eden Mehmet Balcıoğlu isimli çalışan, yaptığı bilgilendirmede yangının kontrol altına alındığını ve temizleme çalışmalarının sürdüğünü ifade ederek, "Yaklaşık 2 bin paket arpa balyası taşıdık. Balyaların bir tanesinin kilosu ise 500 Kg arasında olması nedeniyle yaklaşık bin ton taze arpa yanmış oldu. Ayrıca tesis de zarar gördü. Zararın boyutu yapılacak olan çalışmanın ardından belli olacak. Yangının çıkış sebebini halen araştırıyoruz. Üzücü bir olay. Çünkü bu sene kuraklık nedeniyle hayvan kaba yem temininde büyük sıkıntı yaşanmakta. Bu da üreticimize büyük zarar verdi. Çok üzgünüz" dedi.

- Kuyucak'taki yangında bin tondan fazla saman zarar gördü
- Kuyucak'taki yangında bin tondan fazla saman zarar gördü
- Kuyucak'taki yangında bin tondan fazla saman zarar gördü
- Kuyucak'taki yangında bin tondan fazla saman zarar gördü
- Kuyucak'taki yangında bin tondan fazla saman zarar gördü
- Kuyucak'taki yangında bin tondan fazla saman zarar gördü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ SOYDEMİR

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