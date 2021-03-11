Kuyucak'ta silah kaçakçılığı operasyonu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kuyucak'ta silah kaçakçılığı operasyonu

11.03.2021 09:54 | Son Güncelleme: 11.03.2021 09:58
Kuyucak'ta silah kaçakçılığı operasyonu

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde yapılan operasyonda kaçak silah ve içki ele geçirildi.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde yapılan operasyonda kaçak silah ve içki ele geçirildi.

Kuyucak'ta bir işletmede silah kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine iş yerine operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda il dışından getirilerek satışı yapıldığı belirlenen 4 tabanca, 37 adet mermi, 2 av tüfeği ele geçirildi. Ayrıca iş yerinde 710 kilogram el yapımı içki ele geçirildi. Operasyonla ilgili olarak A.S, H.B. ve M.Ö. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar savcılık talimatı ile serbest bırakıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Joe Biden Hulusi Akar Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Murat Balcı Hülya Avşar Şevket Çoruh
Spor Ali Koç Can Bartu Caner Erkin Fatih Terim Ali Şansalan
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ankara Cinayet
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kuyucak'ta silah kaçakçılığı operasyonu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 10:01:48. #1.16#
title