09.10.2019 10:38

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde yapılan operasyonda çok sayıda kaçak içki ele geçirilirken 9 şüpheli gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre güvenlik güçleri Kuyucak'ta sahte içki operasyonu gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar neticesinde kaçak içki imalatı yaptığı belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 16 bin 750 litre sahte şarap, 50 litre sahte rakı, 32 litre sahte votka, 85 litre likör, 24 litre etil alkol, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 31 adet tabanca fişeği ve sahte içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi. - AYDIN

Kaynak: İHA