Kuyucak'ta kar yağışı etkili oldu - Haberler
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Kuyucak'ta kar yağışı etkili oldu

Kuyucak'ta kar yağışı etkili oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde ve mahallelerinde sabahın erken saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde ve mahallelerinde sabahın erken saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

Kar yağışı ile birlikte sokaklara akın eden Kuyucaklılar uzun aradan sonra oluşan beyaz örtünün tadını çıkartırken, Kuyucak Belediyesi ekipleri vatandaşlarının mağdur olmaması için çalışmalarını erken saatlerde başladı. Mahallelere giden kapalı yollar ekiplerce büyük bir titizlikle temiz hale getirildi.

Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk " Uzun yıllar sonra gelen kar'ın Kuyucak'ımıza hayır ve bereket getirmesini diliyorum, vatandaşlarımıza daha iyi bir hizmet vermek için yedi gün yirmi dört saat hazırız" dedi. - AYDIN

Kuyucak'ta kar yağışı etkili oldu

Kuyucak'ta kar yağışı etkili oldu

Kuyucak'ta kar yağışı etkili oldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Yerel, Haber

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