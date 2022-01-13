Kuyucak'ta evde aşı hizmeti aralıksız sürüyor

AYDIN (İHA) - Aydın'ın Kuyucak ilçesinde ileri yaşları ve engel durumları nedeniyle sağlık kuruluşuna başvuramayan vatandaşlara Covid-19 aşıları sağlık ekipleri tarafından evlerinde uygulanıyor.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de Korona virüse karşı aşılama çalışmaları aralıksız sürüyor. Ülkemizde görüldüğü günden bu yana 82 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Korona virüsten en etkili korunma yönteminin aşı olduğunu belirten yetkililer vatandaşları aşıya davet ediyor. Aşı çalışmaları kapsamında Aydın'da da mobil aşılama ekipleri de sahada görev yapıyor. Kuyucak İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Fatih Burak Alparslan ve Başaran Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli personel ile birlikte Azizabat mahallesi sağlık evinde ve ileri yaşları ve engel durumları nedeniyle sağlık evine başvuramayan hastaların evlerine giderek mobil aşılama çalışmalarında bulundu. - AYDIN