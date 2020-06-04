Kuyucak'ta 65 yaş üstü vatandaşlara pazar alışverişi desteği sürüyor Kuyucak Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu ve Kuyucak Belediyesi personelleri, sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçlarına anında yetişmeye devam ediyor.

Kuyucak Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu ve Kuyucak Belediyesi personelleri, sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçlarına anında yetişmeye devam ediyor.

Korona virüs salgın hastalığına karşı tedbirlerin alınmaya başlandığı günden itibaren çalışmalarını aralıksız sürdüren Kuyucak Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu ve Kuyucak Belediyesi personelleri, vatandaşların talepleri doğrultusunda pazar alışverişlerini yaparak evlerine teslim ediyor.

Vatandaşların talebi üzerine tüm ihtiyaçları Kuyucak Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu ve Kuyucak Belediyesi personelleri tarafından en kısa süre içinde yerine getiriliyor.

İhtiyaçları evlerine kadar ulaştırılan vatandaşlar, " Sokağa çıkma yasağı olduğu için pazar alışverişimizi yapmak için evden çıkamıyoruz. İhtiyacımız olan her şeyi alıp getiriyorsunuz. Allah sizlerden razı olsun" diyerek memnuniyetlerini dile getirdi.

Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk ise, "Özellikle yalnız yaşayan ve mağdur olan vatandaşlarımızın pazar alışverişleri ve diğer önemli ihtiyaçları ekiplerimiz tarafından karşılanmaya devam ediyor. Vatandaşlarımızın talebi doğrultusunda Kuyucak Vefa Sosyal Destek Grubu ve Kuyucak Belediyesi personellerimiz yaşlılarımızın alışverişini yapıp, evine kadar götürüyor. Her zaman olduğu gibi bu zor günlerde de vatandaşlarımızın yanındayız" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA