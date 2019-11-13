Kuyucak MYO'da reklamcılık konferansı düzenlendi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Kuyucak Meslek Yüksekokulu'nda (MYO) reklamcılık konulu konferans düzenlendi.
13.11.2019 08:55 | Son Güncelleme: 13.11.2019 09:00
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Kuyucak Meslek Yüksekokulu'nda (MYO) reklamcılık konulu konferans düzenlendi.
Öğretim Görevlisi Dr. Bahar Gürdin'in sunumuyla gerçekleşen konferansa, yüksekokul öğrencileri katıldı. Günümüzde reklamın; yeri, önemi ve etkileri hakkında bilgi Öğretim Görevlisi Dr. Bahar Gürdin, reklam türlerinden örnekler paylaşarak konferansa son verdi. - AYDIN
Kaynak: İHA