Kuyucak MYO'da reklamcılık konferansı düzenlendi
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Kuyucak MYO'da reklamcılık konferansı düzenlendi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Kuyucak Meslek Yüksekokulu'nda (MYO) reklamcılık konulu konferans düzenlendi.

13.11.2019 08:55 | Son Güncelleme: 13.11.2019 09:00
Kuyucak MYO'da reklamcılık konferansı düzenlendi

(ADÜ) Meslek Yüksekokulu'nda (MYO) reklamcılık konulu konferans düzenlendi.


Öğretim Görevlisi Dr. Bahar Gürdin'in sunumuyla gerçekleşen konferansa, yüksekokul öğrencileri katıldı. Günümüzde reklamın; yeri, önemi ve etkileri hakkında bilgi Öğretim Görevlisi Dr. Bahar Gürdin, reklam türlerinden örnekler paylaşarak konferansa son verdi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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