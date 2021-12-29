Kuyucak emniyetinden peş peşe iki operasyon

AYDIN (İHA) - Aydın'ın Kuyucak ilesinde Kuyucak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen iki ayrı operasyonda 5 tabanca ve bol miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, N.Ü. (22), M.T.D. (20) ve E.A. (20) isimli üç şüphelinin yakalandığı ilk operasyonda kristal tabir edilen uyuşturucu madde ile bir miktar esrar ele geçirildi. Soruşturmayı genişleten Kuyucak polisi şüpheli takibe aldıkları S.Ç.'nin (36) evine operasyon düzenledi. Düzenlenen ikinci operasyonda narkotik köpeğinin eşliğinde evde yapılan aramada 250 gram metaamfetamin, hint keneviri, toz esrar, uyuşturucunu finansmanında kullanılan bir miktar para, uyuşturucu satarken kullanılan hassas teraziler, 1'i kuru sıkı olmak üzere 5 adet tabanca ele geçirildi. Cephaneliği aratmayan evden ayrıca çok sayıda gizlenmiş halde dijital materyal de bulunarak el konuldu.

Şüphelilere uyuşturucu madde kullanımı ve satışından adli işlem yapılırken, şüpheli S.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi. - AYDIN

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