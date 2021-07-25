Kuyucak'da sağanak yağış etkili oldu
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Kuyucak'da sağanak yağış etkili oldu

Kuyucak'da sağanak yağış etkili oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde etkili olan sağanak yağış kara yolundaki sürücülere zor anlar yaşattı.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde etkili olan sağanak yağış kara yolundaki sürücülere zor anlar yaşattı. Yaklaşık yarım saat süren yağış nedeniyle trafik akışı yavaşladı.

Aydın'ın doğu bölgelerinde sağanak yağış etkili oldu. Nazilli-Denizli kara yolunda seyir halinde yağmura yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı. Bir anda bastıran sağanak yağış nedeniyle görüş mesafesi azalırken, tatilden dönen vatandaşlar araçlarının hızlarını oldukça düşürünce trafik neredeyse durma noktasına geldi. Yaklaşık 10 km'lik yolda etkili olan ve yarım saat süren sağanak yağış sonrası hava normale döndü. - AYDIN

Kuyucak'da sağanak yağış etkili oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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