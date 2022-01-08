Kuyucak'da çocuklar kitapsız kalmayacak

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde Kuyucak İmam Hatip Ortaokulu ve Gencelli Mahallesi Şehit Tekin Durmaz İlkokulu'ndaki kütüphanelerin açılışı gerçekleştirildi.

Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, Kuyucak İlçe Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi, İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Karadağ'ın katılımları ile Kuyucak İmam Hatip Ortaokulu ve Gencelli Mahallesi Şehit Tekin Durmaz İlkokulu'ndaki kütüphanelerin açılışı gerçekleştirildi. Açılışın ardından çocuklarla birlikte kitapları inceleyen Başkan Ertürk, kütüphanelerin çocuklara hayırlı olmasını dile getirirken, "Hiçbir çocuk kitapsız kalmayacak. Bizler, ilçemizde yaşayan tüm çocuklarımızı kitaplarla buluşturmak adına ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.

Açılış programları çocuklarla birlikte kitapları incelemenin ardından son buldu. - AYDIN