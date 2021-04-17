Kuyucak Belediyesi sosyal medya ağını genişletti

Kuyucak Belediyesi, vatandaşların istek, öneri ve şikayetlerini iletebileceği sosyal medya ağını genişleterek WhatsApp, Telegram ve BİP uygulamasına katıldı.

Kuyucak Belediyesi, vatandaşların istek, öneri ve şikayetlerini iletebileceği sosyal medya ağını genişleterek WhatsApp, Telegram ve BİP uygulamasına katıldı.

Kuyucak Belediyesi'ne ulaşmak isteyen vatandaşlar, 0536 283 26 49 numaralı WhatsApp, Telegram ve BİP hattında yer alarak 7/24 istek, talep ve şikayetlerini fotoğraf, video veya mesaj yoluyla belediyeye iletebilecekler. İstek, öneri ve şikayetlerin iletilebileceği hatta, vatandaşların talepleri alınarak, sorunların çözümü konusunda çalışmalar gerçekleştirilecek ve vatandaşa geri bildirim sağlanacak. Vatandaşların belediye hizmetleri ile ilgili karşılaştıkları sorunlara ilişkin bilgi ve fotoğraf iletebildikleri iletişim hattı aracılığıyla taleplerin daha kısa sürede giderilmesi hedefleniyor.

Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, "Vatandaşlarımızın istek ve sorunlarını her zaman ön planda tutarak, hizmetlerimizi en doğru şekilde vatandaşlarımız ile buluşturuyoruz. Vatandaşlarımızın istek ve sorunları doğrultusunda hizmet verebilmek noktasında da ulaşılabilirlik çok büyük önem arz ediyor. Bu kapsamda Kuyucak Belediyesi olarak vatandaşlarımıza daha hızlı ve etkin bir hizmet verebilmek için vatandaşlarımızın bizlere ulaşım sağlayabileceği sosyal ağları genişlettik. İletişim hattımız, vatandaşlarımızın talep, öneri ve şikayetlerinin değerlendirilip, süreçler ve sonuç hakkında onlara geri bildirimin yapıldığı çözüm odaklı çalışma sistemini kapsamaktadır. Vatandaşlarımız 0536 283 26 49 numaralı iletişim hattımıza WhatsApp, Telegram ve BİP üzerinden ulaşarak istek, öneri ve şikayetlerini iletebilirler" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı