Kuyucak Belediyesi pazaryerlerinde esnafa maske dağıttı Kuyucak Belediyesi, Korona virüs tedbirleri kapsamında kurulan semt pazarlarında, esnaflara maske dağıtıyor.

Kuyucak Belediyesi, Korona virüs tedbirleri kapsamında kurulan semt pazarlarında, esnaflara maske dağıtıyor.

Kuyucak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personelleri tarafından, Pazarların giriş ve çıkışlarında vatandaşlara dezenfektan ikram edilerek hijyen konusunda vatandaşlar bilgilendiriliyor ve pazarcı esnaflara maske dağıtılıyor. "Korona virüs Riskine Karşı Uyulması Gereken 14 Kural" broşürü esnaf ve vatandaşlara dağıtılıyor.

"Kuyucak Belediyesi, Korona virüs tedbirlerini her alanda aralıksız sürdürmeye devam ediyor. Kuyucak merkez ve mahallelerde kurulan tüm pazarlarda pazarcı esnaflara maske dağıtımını sürdüren personeller esnaf ve vatandaşları tehlikeye karşı uyarıyor.

Pazaryerinde maske dağıtımından ve sürdürülen diğer çalışmalardan memnun kaldıklarını belirten vatandaşlar, "Belediyemiz tarafından pazaryerimizde bütün tedbirler alınmış durumda. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Biz de gereken özeni gösteriyoruz. İnşallah bu günleri en kısa sürede atlatırız" şeklinde konuştu.

Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan önlemler Kuyucak merkez ve mahallelerdeki pazaryerlerinde uygulanmaya devam ediyor. Giyim, tuhafiye, ayakkabı ve oyuncak satışlarının durdurulduğu pazarlarda tüm yaş sebze ve meyveler poşet içerisinde satılıyor.

Birçok alanda Korona virüs tedbirlerinin sürdürüldüğünü belirten Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, "Vatandaşlarımızın toplu olarak bulunduğu yerlerin başında gelen pazaryerlerinde dezenfektan çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dezenfektan çalışmalarımızın yanında vatandaşlarımızın sağlığı için pazarcı esnaflarımıza maske dağıtarak Pazar giriş ve çıkışlarında dezenfektan ikramında bulunuyoruz" dedi.

Hijyen kurallarını uygulamanın, hem bireysel sağlık hem de toplum sağlığı açısından çok önemli olduğunu belirten Başkan Ertürk, "Vatandaşlarımız zorunlu olmadıkça evden çıkmamalı. Çıkmak mecburiyetinde kaldıklarında ise tüm önlemlerini alarak, dışarıda sosyal mesafeyi korumalılar" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA