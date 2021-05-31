Kuyucak Belediyesi Korona virüs ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor
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Kuyucak Belediyesi Korona virüs ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor

Kuyucak Belediyesi Korona virüs ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kuyucak Belediyesi, ilçe genelinde Korona virüs ile mücadele çalışmalarını aralıksız olarak dezenfeksiyon, ilaçlama, pazaryerleri, sosyal yardım başta olmak üzere bütün alanlarda aktif bir şekilde sürdürüyor.

Kuyucak Belediyesi, ilçe genelinde Korona virüs ile mücadele çalışmalarını aralıksız olarak dezenfeksiyon, ilaçlama, pazaryerleri, sosyal yardım başta olmak üzere bütün alanlarda aktif bir şekilde sürdürüyor.

Kuyucak Belediyesi Korona virüs ile mücadele kapsamında, bütün mahallelerde kurulan halk pazarlarında çalışmalarına devam ediyor. Kuyucak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personelleri tarafından vatandaşlar, tek tek ateş ölçümü yapılarak içeri alınıyor. Pazar girişlerinde kurulu olan dezenfektan stantları ile vatandaşların alışveriş öncesi ve sonrası ellerini dezenfekte etmeleri sağlanıyor. Zabıta ekipleri tarafından pazar alışverişi sırasında esnaf ve vatandaşlar sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyarılıyor.

İlçe genelindeki pozitif hastalar yalnız bırakılmıyor

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personelleri tarafından ilçe genelinde 36 mahallede Korona virüs hastalığına yakalanan ve karantinada olan vatandaşlar tek tek aranıp, Başkan Ertürk'ün selamı iletilerek talepleri öğreniliyor ve çözüm odaklı çalışma sürdürülüyor. Vatandaşların gıda, alışveriş, eczane gibi bütün talepleri karşılanarak evlerine teslim ediliyor.

"Vatandaşlarımızın bütün alanlardaki taleplerini karşılayabilmek için özverili bir çalışma örneği sergiliyoruz"

Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk özverili bir çalışma örneği sergilediklerini ifade ederek, "Korona virüs ile mücadele çalışmalarımızın başladığı günden itibaren dezenfeksiyon, ilaçlama, sosyal yardım başta olmak üzere bütün alanlarda vatandaş odaklı çalışmalarımızı özenle sürdürüyoruz. Pazaryerlerimizde vatandaşlarımızın Korona virüs tedbirleri kapsamında hareket etmesini konusunda önlemlerimizi sürdürüyoruz. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Personelleri tarafından sokağa çıkma kısıtlaması olan günlerde tüm vatandaşlarımızın Korona virüsten dolayı evde karantinada olan vatandaşların talepleri kendilerine ulaştırılıyor. Pandemi süreci boyunca vatandaşlarımızın bütün alanlardaki taleplerini karşılayabilmek için özverili bir çalışma örneği sergileyerek onları yalnız bırakmıyoruz. Tedbirlere uyarak birlikte başaracağız" dedi. - AYDIN

Kuyucak Belediyesi Korona virüs ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor
Kuyucak Belediyesi Korona virüs ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor
Kuyucak Belediyesi Korona virüs ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor
Kuyucak Belediyesi Korona virüs ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor
Kuyucak Belediyesi Korona virüs ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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