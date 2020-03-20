Kuyucak Belediyesi engelli ve yaşlı vatandaşlara ulaşım desteği veriyor Kuyucak Belediyesi ekipleri tarafından, vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlara dezenfekte işlemi ara vermeden devam ediyor.

Kuyucak Belediyesi ekipleri tarafından, vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlara dezenfekte işlemi ara vermeden devam ediyor.

İlçe genelinde dezenfekten çalışmalarını sürdüren Kuyucak Belediyesi, Korona Virüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında, Belediye Ekipleri Tarafından, vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda dezenfekte işlemi gerçekleştiriyor. Belediye hizmet binası, ilçe merkezindeki tüm kamu binaları,millet bahçesi kamelyaları, minibüs durakları, toplu taşıma araçları, pazaryerleri, çocuk oyun parkları, bankalar gibi kamuya açık alanlarda dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. İlçe merkezinde yoğun olarak kullanılan caddelerde su tankları ile dezenfektan ve yıkama işlemleri yapılarak Korona virüse karşı önlemler artırılıyor.

Belediye Hizmet Binası içerisine de bilgilendirme amaçlı afişler asılarak, vatandaşları bilgilendirmek ve bilinçlendirmek amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan "Korona Virüs Riskine Karşı 14 Kural" yayınlanıyor.

Kuyucak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Birimi tarafından, engelli ve yaşlı vatandaşlara her türlü ihtiyaçlarını görmeleri için ulaşım desteği veriliyor. Hizmetten memnun kaldıklarını dile getiren vatandaşlar, "Belediye Başkanımıza ve belediye personellerine bizlere yardımcı oldukları için teşekkür ediyoruz. Allah devletimizden razı olsun" dedi.

Belediye Başkanı Metin Ertürk ise, "Korona virüs tedbirleri kapsamında, Belediyemiz ekipleri tarafından, vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı alanlarda dezenfekte çalışmalarımız devam etmektedir. Kuyucak Belediyesi olarak, hijyene önem verip gerekli tedbirleri alıyoruz. Vatandaşlarımızın da bu konuya özen göstererek hijyene önem vermelerini ve zaruri ihtiyaçları olmadığı sürece evlerinden çıkmamalarını diliyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA