Kuyubaşı Mahallesi'ndeki bir binada patlama (5)

ANKARA (AA) - Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir binada patlama meydana geldi. Patlama sonucunda bir bölümü çöken binadan şu ana kadar 2'si çocuk toplam 5 kişi yaralı olarak çıkarıldı.

Kızlarpınarı Caddesi'ndeki 114 numaralı binada meydana gelen patlama sonrası emniyet, sağlık ve itfaiye ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

İlk tespitlere göre doğalgaz sızıntısı nedeniyle gerçekleştiği tahmin edilen patlama sonucu binanın bir bölümü çöktü.

Arama kurtarma çalışmalarında şu ana kadar enkazdan 2'si çocuk, 1 hamile kadın olmak üzere toplam 5 kişi yaralı olarak çıkarıldı.

Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.