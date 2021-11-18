Kuyubaşı Mahallesi'ndeki bir binada patlama (2)
AA / Cankut Taşdan - Haberler | Güncel
Doğalgaz kaynaklı patlamanın olduğu binanın içi İtfaiye ekiplerinin çalışmaları Yaralılara yapılan müdahale Yaralıların ambulansa taşınması Alınan güvenlik önlemleri ANKARA - Ankara'nın Keçiören ilçesi Kuyubaşı Mahallesi'ndeki bir binada doğalgaz kaynaklı patlama meydana geldi.
ANKARA (AA) - Doğalgaz kaynaklı patlamanın olduğu binanın içi
İtfaiye ekiplerinin çalışmaları
Yaralılara yapılan müdahale
Yaralıların ambulansa taşınması
Alınan güvenlik önlemleri ANKARA - Ankara'nın Keçiören ilçesi Kuyubaşı Mahallesi'ndeki bir binada doğalgaz kaynaklı patlama meydana geldi.
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