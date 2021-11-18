Kuyubaşı Mahallesi'ndeki bir binada patlama (2) - Haberler
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Kuyubaşı Mahallesi'ndeki bir binada patlama (2)

AA / Cankut Taşdan - Haberler | Güncel

Doğalgaz kaynaklı patlamanın olduğu binanın içi İtfaiye ekiplerinin çalışmaları Yaralılara yapılan müdahale Yaralıların ambulansa taşınması Alınan güvenlik önlemleri ANKARA - Ankara'nın Keçiören ilçesi Kuyubaşı Mahallesi'ndeki bir binada doğalgaz kaynaklı patlama meydana geldi.

ANKARA (AA) - Doğalgaz kaynaklı patlamanın olduğu binanın içi

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

Yaralılara yapılan müdahale

Yaralıların ambulansa taşınması

Alınan güvenlik önlemleri ANKARA - Ankara'nın Keçiören ilçesi Kuyubaşı Mahallesi'ndeki bir binada doğalgaz kaynaklı patlama meydana geldi.

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Kuyubaşı Mahallesi'ndeki bir binada patlama (2)

Kuyubaşı Mahallesi'ndeki bir binada patlama (2)

Kuyubaşı Mahallesi'ndeki bir binada patlama (2)

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AA / Cankut Taşdan - Son Dakika Haberleri

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