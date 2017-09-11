Kuyu Temizlerken Kuyuya Düştü

Iğdır'da kanalizasyon kuyusunu temizlemeye çalışan işçi, kendi açtığı logar kapağından kuyuya düştü.



Edinilen bilgilere göre, Iğdır merkeze bağlı Kasımcan köyünde Ö.A. isimli işçi kanalizasyon kuyusunu vidanjör ile temizlemek için logar kapağını açtı. Logar kapağını açan Ö.A. ayağı kayarak kanalizasyon kuyusuna düştü. Kurtarılmayı bekleyen Ö.A. köy halkının haber vermesi üzerine itfaiye, arama kurtarma ve 112 acil servis ekiplerinin yardımıyla düştüğü kuyudan çıkartıldı.



Ö.A.'nın Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılarak müşahede altına alındığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - IĞDIR