Kuyrukta sosyal mesafeye çizgili önlem Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde ihtiyaç sahibi ailelere 1000'er liralık destek ödemesi yapılmaya başlandı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde ihtiyaç sahibi ailelere 1000'er liralık destek ödemesi yapılmaya başlandı. PTT önünde kuyruğa giren vatandaşların sosyal mesafeye uymaları için polis 1,5 metre aralıklarla sprey boyayla çizgi çekti.

Ödemelerin başlaması nedeniyle Reyhanlı'da 1000'er liralık yardımları almaya gelen vatandaşlar PTT şubesi önünde kuyruk oluşturdu.

Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürü Hayri Şahin, PTT şubesi önüne gelip bizzat vatandaşları 1 metre mesafe kuralına uymaları konusunda uyardı, Uyarılara rağmen mesafe dinlemeyen vatandaşlar, emniyet güçlerine zor anlar yaşattı. Polis ekipleri ise sprey boya ile 1,5 metre arayla çizgi çekip vatandaşların sosyal mesafeye uymalarını sağladı. polis ayrıca vatandaşlara maske ve eldiven dağıttı. - HATAY

Kaynak: İHA